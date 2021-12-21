Ergin Ataman: Zorlukları aşacak mücadeleyi vermeye hazır olmalısın

Turkish Airlines Euroleague'in 17. hafta mücadelesinde 22 Aralık 2021, Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, Kızılyıldız'ın iyi savunma yapan bir takım olduğunu belirtti ve zor bir maç olacağını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kızılyıldız mts çok iyi savunma yapan ve oyundan hiç kopmayan bir takım. Hücumda Nikola Kalinic’in skor ve asistleri en büyük silahları. Ribauntlara hakim olmak bizim için çok önemli. Zor bir maç olacak. Gideceğin yoldan eminsen, o zaman zorlukları aşacak mücadeleyi vermeye hazır olmalısın."











