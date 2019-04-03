Ergin Ataman: Zor ve zevkli bir karşılaşma olacağı kesin

THY Avrupa Ligi’nin 30. ve son haftasında yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, normal sezonda oynayacakları son maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, çok iyi geçirdikleri normal sezonun son maçını da iyi tamamlamayı hedeflediklerini aktardı.

İtalyan ekibinin iyi oyunculara sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli başantrenör, şunları kaydetti:

"Bu maç sıralamadaki yerimizi değiştirmeyecek olsa da, iyi basketbol oynayarak geniş bir rotasyonla sonuca gitmeye çalışacağız. AX Armani Exchange Olimpia Milan takımının Mike James, James Nunnally, Nemanja Nedovic ve Vladimir Micov gibi oyuncular ile birlikte THY Avrupa Ligi’nin en kapasiteli ofansif ve ikili oyunları çok iyi oynayan bir kadrosu var. Zor ve zevkli bir karşılaşma olacağı kesin."

AA