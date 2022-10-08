Anadolu Efes koçu Ergin Ataman basın toplantısında konuştu.

Turkish Airlines EuroLeague’de ilk hafta maçında Kızılyıldız’ı 72-59 ile deviren Anadolu Efes‘te karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman’ın açıklamaları şu şekilde:

“İlk maçlar her zaman tehlikeli ve zordur. Elbette iyi bir takıma sahibiz fakat 4 yeni oyuncumuz da var. Onları sistemimizin içine dahil etmek biraz zaman alacak.

Maçta çok iyi savunma yaptık. İlk yarıda hızlı hücum sayıları bulamadık pek. Hücum ribaundları verdik ve alçak post savunmasında da Bentil’e karşı problem yaşadık. İkinci yarıda savunmamızı düzeltip geçiş sayıları bulmaya başladık. Son çeyrekte de maçı koparmayı başardık. Bence hücumda çok iyi oynamadık ama savunmada gücümüzü gösterdik. Takımımın gösterdiği karakterden dolayı çok memnunum”

Anadolu Efes formasıyla EuroLeague’deki ilk maçında 19 sayıyla mücadele eden Will Clyburn hakkında da konuşan Ataman şu ifadeleri kullandı:

“Will çok tecrübeli oyuncu. Hem de yıldız. Sistem dahilinde de, sistem durduğu zaman da özellikleriyle skor bulabilen bir oyuncu. Sezon başında 11 hazırlık maçı yaptık, bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası oynadık. Takımın oyununu iyi anladığını düşünüyorum. Tabii bundan da ziyade çok tecrübeli bir oyuncu olduğu için oyun kitlendiği dönemde kalitesini ortaya koydu. Bu bizim için çok önemli. Özellikle Larkin’in sakat olduğu dönemde kilidi açması… Beaubois bilhassa ilk yarıda çok iyi giderken onun sakatlandığı esnada Micic’e Clyburn’un de katılması bizi çok rahatlattı. Bu da bu yılki kadromuzun en büyük gücü olacak. Bir yer tıkandığı zaman başka yerden hücuma gitme gücüne sahip olacağız.”

(Eurohoops)