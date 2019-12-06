Ergin Ataman: 'Vitoria zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol ekibi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "Kirolbet Baskonia Vitoria Gasteiz’da Pierria Henry çok yönlü ve tempolu oynayan bir oyun kurucu. Matt Janning ve Nik Staukas dış atışlarda ve hızlı hücumda çok etkili. Tabi ki pota altında Tornike Shengelia takımın en büyük gücü. Kazanmak için mutlaka bu oyuncuları iyi savunmamız ve oyunun temposunu istediğimiz yöne çevirmemiz gerekiyor. Vitoria her zaman zor bir deplasman ama kazanmak istiyoruz" dedi.



