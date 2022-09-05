FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a ikinci uzatma sonunda 88-83'lük skorla mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan, Furkan Korkmaz'ın maçtan atılmasının ardından oyuncuya ve kondisyonere soyunma odasında saldırı yapıldığını açıklamıştı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ömer Onan, "Ben buradan FIBA'ya sesleniyorum, o koridordaki tüm kameraları dakika dakika bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmeyeceklerse, biz turnuvadan çekileceğiz. Resmen yumruk yumruğa birbirimize girecektik Gürcistan polisiyle. Onlar bizim önümüze kameraları getirecekler, biz de bakacağız. Tüm oyuncularımız bizim için çok değerli, biz de turnuva yaptık hiç böyle olmadı. Tüm hata FIBA'nın! Hidayet başkanla da konuştuk. Güvenlik gelsin belli ki korumayacaklar. Maçta kural hatası da var. Nereden baksanız, tutulacak hiçbir tarafı yok" demişti.

O anları anlatan Onan, "Oynamayan oyuncular maç sonu koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar. Ben oyuncu oldum, hiç böyle bir şey görmedim. FIBA tamamen bu işin sorumlusu" ifadelerini kullanmıştı.

Ergin Ataman: Bizi masadan püskürttüler

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, bugün düzenlenen basın toplantısında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, "22 saniyenin oynatılmamış olması skandal. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bizi masadan püskürttüler. Maç son 4.5 dakikanın tekrar oynatılmasını veya maçın tekrarını talep ediyoruz. Furkan Korkmaz, soyunma odasına gidince Gürcistan'ın oynamayan oyuncuları saldırıda bulundu. Furkan'ı koç odasına saklamışlar. Burası FIBA. Burada güç gösterisi yapılmasına izin verildi. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin bizim takımı tartakladığını ve ittiğini gördüm. Otelde oyuncularımız aç durumda. Sporcu beslenmesiyle alakası bile yok yemeklerin" dedi.

Eski oyuncuların ekranlarda çıkıp 'Yüreksizsiniz' demesini kınadığını ifade eden Ataman, "Bu oyuncular yürek koyuyor. Başarısız olursak bunun sorumlusu benim, oyuncular değildir. Geçmişte kendi aralarında kavga edip bir başarı kazanamayan eski oyuncuların, bizim oyuncularımıza 'Yüreksizsiniz' demesi oyuncuları da yaralıyor." dedi.

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Ömer Onan: 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan ise "Maçtan sonra FIBA yetkilileri ile oturduk. Burada 2-3 tane ayrı skandal denilecek olay var. FIBA ile iletişime geçildi. Çok mahcuplar, bunu görüyoruz. FIBA burada güvenlik önlemlerini de yükseltti. Maçta kural hatası olduğu çok açık. Nasıl bir karar alacaklarını bekliyoruz. Ancak hala kamera görüntüleri FIBA'nın eline gelmemiş. Muhtemelen bozuk olacak ya da kesilecek" ifadelerini kullandı.

Turgay Demirel ile ilgili de konuşan Onan, "FIBA'nın Avrupa başkanı bir Türk, Turgay Demirel. Tamam bizi aramasın ancak insan bir hocamızı arar, Furkan'ı arar... Sonuçta bu çocuklar bunu yaşamışlar, aramaması çok üzücü. Biz burada kavga olduğu için turnuvadan çekilmeyiz. Bizim isteğimiz, görüntüler sonrasında doğru kararların verilmesi. Oyuncularımıza saldırıyorlar, sonra gelip kenarda oturuyorlar. FIBA bunu geçiştiremez, görüntü yoksa çok ağır bir yaptırımı olmalı. Bizim burada güvenliğimiz yoksa burada olmamızın bir anlamı yok. Oldu da görüntüler silindi, FIBA bu konuda çok ağır yaptırımlar uygulamalı. O görüntüler FIBA'nın şerefi ve haysiyeti. Hem kural hatası, hem de rezilliklerin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz" dedi.



