Ergin Ataman: Unics Kazan galibiyeti hak etti

Turkish Airlines Euroleague'in 18. hafta maçında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi UNICS Kazan ile karşı karşıya geldi. Sahadan 75-67'lik yenilgi ile ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maça kötü başladıklarını dile getiren Ergin Ataman, Unics Kazan'ın galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maça çok kötü başladık. Skorun maçın başında 17-0'a gelmesi bizim için bir şok oldu. Sonrasında maça geri dönmenin bir yolunu bulduk, oyunumuzu oynadık diyebiliriz ama çok top kaybı yaptık. Unics Kazan'ın savunmasını da tebrik etmek gerekiyor, topa iyi baskı yaptılar ama top kayıplarımızdan bazıları Euroleague seviyesi için kabul edilemezdi. Hücumda Micic ve Simon gibi önemli iki oyuncumuzun olmaması, Larkin'in yorulmasına sebep oldu. Beaubois da son çeyrekte üç kez Canaan'a üç sayılık atış imkanı sağladı. Unics Kazan galibiyeti hak etti. Belki çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Unics Kazan bizden daha iyi iş çıkarttı."

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