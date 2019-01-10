Ergin Ataman: "Üçüncü çeyrekte çok iyi oynayarak maçı kopardık"

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki’yi 81-72 yenen Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, üçüncü çeyrekte sergiledikleri performansla karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi.

10 Ocak 2019, Perşembe 23:03
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Ergin Ataman: 'Üçüncü çeyrekte çok iyi oynayarak maçı kopardık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 18. maç döneminde konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki’yi 81-72 yenen Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını

EuroLeague'deki çift maç haftasında iki galibiyet aldıklarını anlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Bu galibiyetler bizim için çok önemliydi. Maça Doğuş ve Micic ile çok iyi pres yaparak başladık. İlk çeyrekte iyi oynadık. İkinci çeyreğin başında çok hata yaptık. Adam adama savunmada top kayıpları yaşadık. Khimki, boyalı alanda Mickey ve Gill ile etkili oldu. Üçüncü çeyrekte çok iyi oynadık. Maçı da bu bölümde kopardık. Anderson ve Doğuş’tan da çok iyi verim aldık. Bize enerji verdiler. Çok iyi bir galibiyet aldık."

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