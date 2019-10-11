Ergin Ataman: 'Tempolu ve sert bir oyun ortaya koymalıyız'

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek.

Zorlu maç öncesi açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, "ALBA Berlin takımı geçtiğimiz hafta iyi basketbol oynayarak kendi evinde farklı bir galibiyet elde etti. Rakibimiz, iyi savunma yapan ve organize basketbol oynayan, çok hareketli ve dinamik bir takım. Mutlaka oyun disiplinini koruyarak, tempolu ve sert bir oyun ortaya koymalıyız" ifadelerini kullandı.



