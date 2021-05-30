Ergin Ataman tarihe geçti! THY Avrupa Ligi kazanan ilk Türk coach

Anadolu Efes ile Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olan başantrenör Ergin Ataman böylece tarihe geçti. Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını aldı.

Ergin Ataman ayrıca Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı.