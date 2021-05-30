Ergin Ataman tarihe geçti! THY Avrupa Ligi kazanan ilk Türk coach
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague finalinde Barcelona'yı 86-81 geçerken başantrenör Ergin Ataman da tarihe geçti. Ergin Ataman, Euroleague şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını aldı. Ataman ayrıca Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı
Anadolu Efes ile Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu olan başantrenör Ergin Ataman böylece tarihe geçti. Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ilk Türk antrenör unvanını aldı.
Ergin Ataman ayrıca Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague’i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı.