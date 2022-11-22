Ergin Ataman: 'Savunma ribauntlarına girmeliyiz'

Turkish Airlines Euroleague dokuzuncu haftasında Emporio Armani Milan ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes bu hafta Euroleague'de çift maç oynayacak

Anadolu Efes Turkish Airlines Euroleague'de oynadığı sekiz maçta üç galibiyet, beş yenilgi aldı. 18 takımın yer aldığı Turkish Airlines Euroleague'de 12. sırada yer alan temsilcimiz, Euroleague'de bugün dokuzuncu maçına çıkacak.

Rakip Emporio Armani Milan ise Euroleague'de oynadığı sekiz maçın üçünü kazandı ve beş galibiyeti bulunuyor. Euroleague'de de 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: "Sert savunma yapıp, hücumda az top kaybı ile akıllı paylaşımcı bir hücumla oynamamız ve mutlaka takım halinde savunma ribauntlarına girmeliyiz"

Karşılaşma öncesinde ise başantrenör Ergin Ataman'ın görüşleri ise şöyleydi.

"EA7 Emporio Armani Milan sezona bizim gibi önemli sakatlık sorunları ile başladı ancak Avrupa’nın en iyi hocası tarafından yönetilen çok tecrübeli bir kadroları var. Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Sert savunma yapıp, hücumda az top kaybı ile akıllı paylaşımcı bir hücumla oynamamız ve mutlaka takım halinde savunma ribauntlarına girmeliyiz. Takımımı çok motive ve konsantre görüyorum. Çift maç haftasına İtalya’da galibiyet ile başlamak için en üst düzeyde mücadele edeceğiz."











