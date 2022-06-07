ING Basketbol Süper Ligi Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko'ya 85-76'lik skorla yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre takımın fiziksel ve mental olarak yorgun olduğunu belirten Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'nun kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii kolay değil, fiziksel ve mental olarak yorgunuz. Çok zorlu bir Euroleague Final Four'unu geride bıraktık ve çok zorlu bir play-off yarı final serisinden çıktık. Bugün tekrardan final başladı ve oyun kurucumuz Micic sakatlığından dolayı oynayamadı. Fenerbahçe Beko kazanmayı hak etti, biz bugün iyi oynayamadık. 19 top kaybı yaptık. Özellikle bu tip ortamlarda ana oyun kurucu olmayınca oyunu organize etmekte zorluk çektik. Ribaundlarda onların uzunları 17 ribaund aldı, biz 10 ribaundda kaldık. Bu maç böyle oldu ama tabii ki bu seriyi bırakacağımız anlamına gelmez. Perşembe günü tekrar burada seriyi eşitlemek için çaba sarfedeceğiz ama bu kadar sıkıştırılmış bir play-off'ta endişem oyuncularda sakatlıklar oluşması. Bu tip sakatlıklar yarın milli takımı da etkileyebilir. Hiç olmazsa 3-4 gün daha ara verilip final serisine başlansaydı. Takım fiziksel olarak şu an çok yorgun, antrenman yapamıyoruz. Sadece dinleneceğiz, Perşembe günü ikinci maça çıkacağız. Sonuna kadar kovalayacağız."



