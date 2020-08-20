Ergin Ataman, Sporun Manşeti programına konuk olacak
CNN TÜRK’te, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’da, Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu Sporun Manşeti programına, Türk Basketbolu’nun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman konuk olacak.
CNN TÜRK’te, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’da, Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu Sporun Manşeti programına, Türk Basketbolu’nun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman konuk olacak.
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Pandemi nedeniyle tamamlanamayan sezonun etkileri ne olacak?
UEFA’nın yaptığı Şampiyonlar Ligi’ndeki sekizli final Euroleague’de yapılamaz mıydı?
Basketbol eskisi gibi olabilecek mi?
“Sporun Manşeti”nde Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk soracak, Türk Basketbolunun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman yanıtlayacak.
YAYIN TARİHİ: 22 AĞUSTOS 2020 / CUMARTESİ
YAYIN SAATİ: 15:30