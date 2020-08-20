Ergin Ataman, Sporun Manşeti programına konuk olacak

CNN TÜRK’te, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’da, Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu Sporun Manşeti programına, Türk Basketbolu’nun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman konuk olacak.

20 Ağustos 2020, Perşembe 22:12 Son Güncelleme:
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Ergin Ataman, Sporun Manşeti programına konuk olacak

CNN TÜRK’te, 22 Ağustos Cumartesi günü saat 15:30’da, Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk’ün sunduğu Sporun Manşeti programına, Türk Basketbolu’nun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman konuk olacak.

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“Sporun Manşeti”nde Cem Yılmaz ve Damla Uğurtürk soracak, Türk Basketbolunun başarılı ismi Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman yanıtlayacak.

YAYIN TARİHİ:   22 AĞUSTOS 2020 / CUMARTESİ

YAYIN SAATİ:    15:30

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