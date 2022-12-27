Ergin Ataman: Söz gümüşse, sükut altındır... Anlayana!

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe Beko'ya 93-90 mağlup oldu. Efes'te 39 sayı kaydeden Will Clyburn, karşılaşmanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sezonki 4. mağlubiyetini Ataşehir'de alan Lacivert Beyazlılar'da Başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yaptı.

'Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!'

Sarı Lacivertli ekibi tebrik eden Ataman, "Müthiş mücadele eden her iki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bu mücadeleyi kazanan Fenerbahçe Beko’yu kutluyorum. Bunun dışında içimde fırtınalar esse de, bir yorumda bulunmayacağım. Söz gümüşse, sükut altındır. Anlayana!" dedi.







