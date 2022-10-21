Ergin Ataman: Son toplara kalmadan bitirmeye çalışacağız

Euroleague'de yeni sezonun ilk çift maçlı haftasında, Anadolu Efes, Valencia yenilgisinin ardından kapanışı, Alba Berlin'le yapacak. Mücadele meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan “Pembe Top Hava Atışı” ile başlayacak. Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle 9. kez yapılacak hava atışını başarılı oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirecek.

Coach Ergin Ataman: “ALBA Berlin, sezona çok iyi başlayan, tempolu ve agresif takım oyunu oynayan bir ekip. Son anda kaybettiğimiz AS Monaco ve Valencia maçlarından sonra bu kez üçüncü haftayı zirvede tamamlayan Alba Berlin karşısında 40 dakika boyunca organize hücum etmeye ve her pozisyonda savunma eforu ile maçı yine son toplara kalmadan bitirmeye çalışacağız. Salon atmosferi ve taraftar sinerjisi hep en üst seviyede ancak rakip seçmeden maçları kazanacak eforu sarf etmesi gereken bizleriz”