Ergin Ataman: Son dakikalarda yorulduk

Ergin Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

İlk yarı fark açıldıktan sonra 3. çeyrekte müthiş bir geri dönüş sağladık. Ama o noktadan sonra oyuncularım yoruldu ve ne yazık ki benchten fiziksel katkı alamadık. Ayrıca çok fazla top kaybı yaptık. Son 5 dakikada çok top kaybettik. Maçı kırma şansımız vardı ama son topları özellikle Punter’la bizden daha iyi kullandılar. Onları tebrik ediyorum.







