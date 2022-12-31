Ergin Ataman: ''Son çeyrekte altyapı takımı gibi oynadık''

EuroLeague'de 2022'nin son maçında Anadolu Efes, Maccabi'nin konuğu oldu. Lacivert-Beyazlılar, İsrail temsilcisine 80-72 kaybetti, son 5. maçında 3. yenilgisini aldı. Efes'in 16 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyeti bulunuyor.

Coach Ergin Ataman: “İlk üç çeyrek boyunca kendi oyunumuzu sahaya en iyi şekilde yansıttık, bu sayede maçı kontrolümüzde götürüyorduk. Son çeyrekte rakibimiz Maccabi, 4 kısa oyuncusuyla tam saha baskı yapmaya başlayınca tüm dengemiz bozuldu. İnanılmaz top kayıpları yaptık. Son çeyrekte oynanan karşılaşma bir EuroLeague maçı gibi değildi, alt yaş takımlarının yapabileceği türden hatalar yaptık" diye konuştu.