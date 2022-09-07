A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. maçında İspanya'ya 72-69 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, "Karşılaşma çok başa baş geçti ve takım olarak çok iyi mücadele ettik. Ama hücum anlamında iki takım da iyi gününde değildi. Keza İspanya da biz de boş atışları kaçırdık. Maçı kopartabileceğimiz yerlerde rakibimizin aldığı 19 hücum ribaundu sonucu belirleyen yerler oldu. Bu ribaundlar sırasında bizim uzunlarımıza fauller oldu. O ribaundları verince ikinci pozisyonlardan ekstra sayılar yedik. Maç sonunda, aslında kazanabilecek pozisyon bizdeyken bariz bir top kaybı yaptık. Topu yarı sahaya geçirdikten sonra nasıl kullanacağımızı planlamıştık. Ancak çok agresif bir baskı yokken kısalarımız topu rakibe verdi. Bu durum bazen çok moral bozucu olabiliyor. Ayrıca son pozisyonda ribaundu da verdik. Larkin faulü kaçırdı… Son 1 dakika içerisinde olabilecek her türlü hatayı yaptık ve maçı kaybettik. İspanya karşılaşmayı kazanan taraf oldu ama iki takım da iyi basketbol oynamadı. Berlin’de mücadele eden takımlar çok daha zorlu. Bu gruptaki basketbol seviyesi ile B Grubu’nda rakibimiz olacak takımın basketbol seviyesi arasında dağlar kadar fark var. Bunu Avrupa’da uzun yıllardır üst seviyede antrenörlük yapan biri olarak çok net görüyorum. Kolay değil… Rakibimiz kim olursa olsun şampiyonanın favori takımlarından biriyle karşılaşacağız. Orada oynayacağımız maçı kazanıp çeyrek finale kalmak istiyoruz. Berlin’de taraftarlarımızın da vereceği itici güçle daha tempolu ve rakibi daha çok hataya sürükleyerek bir şansımız olabilir." dedi.

"Shane Larkin'in parmaklarında ciddi bir problem var"

Yıldız basketbolcu Shane Larkin'in parmaklarında ciddi bir problem olduğunu da belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Shane Larkin, Berlin’deki son 16 turunda oynayacak. Ancak turnuva başından bu yana elindeki şut parmaklarında ciddi bir problem var. Tedaviye rağmen de iyileşmiyor. Top kullanmıyor ve kendisine de güvenmiyor. MR çektirip Amerika’da bulunan doktoruna göstermek istiyordu. Başkan Hidayet Türkoğlu ile birlikte Türkiye’ye dönecek ve bu işin uzmanı TBF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından da sabah saatlerinde muayene olacak. Larkin sonrasında Berlin’e gelecek. Bu şekilde oynadığında bize istediğimiz katkıyı vermiyor. Organizasyonu yapıyor ama bizim onun skoruna da ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum; Larkin’de sıkıntı olabilir ama esas onun yerine giren oyuncular, Şehmus ve Buğrahan’ın katkısına ihtiyacımız var. Ancak onlardan da katkı alamadığımız için Larkin’i sakat sakat forse ediyoruz.” sözlerini dile getirdi.



