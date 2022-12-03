Euroleague'de son 2 yılın şampiyonu Anadolu Efes sezona beklendiği gibi iyi bir giriş yapamasa da toparlanmayı başardı. 3 maçlık galibiyet sonrası çıktığı kritik Olympiakos (82-71) karşılaşmasını kazanarak yükselişini sürdürdü.

11. maçında 6. galibiyetini alan Anadolu Efes'te coach Ergin Ataman şunları söyledi: “Elbette bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Maça iyi bir başlangıç yapamadık, ilk yarı çok sayıda top kaybı yaparak oyunun kontrolünü Olympiakos’a verdik. Soyunma odasında yaptığımız konuşmanın ardından savunma sertliğimizi arttırdık, hücumda ise topu daha çok paylaşmaya başladık. Pas trafiğini arttırarak yarı saha hücumlarında etkili olduk. Bu sayede kontrolü elimize geçirerek Rodrigue Beaubois, Vasilije Micic ve Will Clyburn’le sayılar bulduk. Amath M ’Baye’nin yokluğuna rağmen bu maçı kazanabilmek bizim için çok önemli. Euroleague çok uzun bir maraton, tabii iyi başlamak önemli ama iyi başlamaktansa son yıllarda olduğu gibi ligi en iyi yerde bitirmeyi tercih ederim” dedi.