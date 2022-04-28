Ergin Ataman: Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı

Anadolu Efes, THY EuroLeague playoff serisi 4. maçında AX Armani Exchange Milan'ı 75-70 yenerek, Final Four'a yükseldi.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Öncelikle benim en iyi arkadaşım Ettore Messina'ya tebriklerimi iletiyorum. Çok iyi bir seri oldu. İnanılmaz 4 maç oynadık. Onlara karşı oynamak, kazanmak hiç kolay değildi. Seyirci inanılmaz bir atmosfer yarattı. Takımımın performansından ötürü mutluyum. Bu takım bunu hak ediyor. Önümüzde 2 maç daha var" dedi.

Ataman ayrıca "Geçen hafta kaldı 4 demiştim. Bu maçtan önce 3 dedim. 2 maç kaldı şampiyonluğa. Bizden çekinsinler. Bizi bir şekilde uzatmada falan yenenler çekinsinler. Anadolu Efes üst üste 2. şampiyonluğunu almak için Belgrad'a gidecek. 3-4 aydır her maçı kapalı gişe oynatan taraftarımıza teşekkürler. Ben dahi en yakınlarıma, arkadaşlarıma bilet bulamadım. Tüm takımla, bu organizasyonla her şeyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.