Ergin Ataman: Seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, yarın İspanya temsilcisi Barcelona Lassa ile yapacakları THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçını kazanarak, seriye galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Ataman, Sinan Erdem Spor Salonu’nda yarın saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Play-off’ta her maça final gözüyle bakıyoruz. Taraftarımızdan sezon boyunca bize verdiği destek ve motivasyonu şimdi daha da arttırmasını bekliyoruz. Yıldızları ve çok tecrübeli bir antrenorü olan Barcelona Lassa karşısında yüksek tempo ile oynayıp, seriye galibiyet ile başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA