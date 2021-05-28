Ergin Ataman: Şampiyonluk için buradayız

Final-Four'da bugün oynanacak kritik CSKA maçı öncesi coach Ergin Ataman, FANATİK'e konuştu.

Sezona kötü başladınız. Uzun süre Play-Off'un uzağında kaldınız. Hiç endişe duydunuz mu?

"Sezona sıkıntılı başladık. Larkin ameliyat olduğu için takıma geç katıldı. Oyuncuların büyük bölümü sezonun ilk üç ayında dönüşümlü olarak Kovid’e yakalandı. Bir türlü dengeyi yakalayamadık. Üzerimizde ciddi bir baskı ve sorumluluk da vardı. Çünkü geçen yıl ligi domine eden bir takımdık. Bu şekilde başlayınca bir hayal kırıklığı yaşadık. Bu bir gerçek. Ama endişeye kapıldık mı?.. Hayır. Takım toparlandıktan sonra aynı basketbolu oynayacağımızdan emindim. Bunun olmaması için hiç bir neden yoktu çünkü"

'Kupa koleksiyonu tamamlanacak'

Kariyerinizde 3 Avrupa Kupası var. Euroleague kupası da eklenecek mi?

"Euroleague Kupası'nı alırsam belki bütün kupaları kazanmış tek antrenör olacağım. Ama ben kupa koleksiyonu peşinde değilim. Üç yıldır Avrupa'nın zirvesine yerleştik. Euroleague'de hep en tepelerdeydik. Bu sezon da aynı şekilde şampiyon olmak istiyoruz. Kendimize inanıyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Tabii şunu da biliyoruz 4 takım da aynı iddia ile Final-Four'da yer alıyor. Sadece ben değil, Dunston dışındaki oyuncularımızın da şampiyonluğu yok. Ama artık biz son finali oynayarak oraları aştık"

'Biz de orada açıkçası uyuduk'

Real Madrid'i üst üste 3 kez 25 farkla yenip, Madrid'e gittiniz. Tam Final-Four bileti gelirken maçı kaybettiniz. O beş dakikada neler oldu?

"İlk iki maçı farklı kazandığımız için ister istemez bir rahatlık oldu. Play-Off'ta hiç görülmemiş farklı galibiyetler, rakibin en önemli kozu Tavarez'in 3. maçta olmaması, oyunu sürekli 15 sayı farkla önde götürüyor olmamız, işi kolay çözdüğümüzü düşünmemize neden oldu. Hem oyuncular, hem biz (teknik kadro) 'Final-Four geliyor' dedik. Ama bir anda Real Madrid'in sıradışı bir şekilde üst üste 5 üçlük atması maçı çevirdi. Biz de orada açıkçası uyuduk. Belki iki üç mola ile momentumu durdurabilirdik ama zaten maç bitiyor, biraz da ayıp olmasın diye o molayı almamış olabilirim. Son 1 dakikada aldım ama gidişatı çeviremedik. Aslında çok üzüldüm ve sinirlendim ama iki gün sonra bir başka maçımız vardı ve duygularımı belli etmedim. Sinirlenecek vakit bile kalmamıştı aslında".

'Son saniyeye kadar rahatlamaya yer yok'

Final-Four öncesi bu kadar zorlanmanız sizi CSKA maçına daha iyi hazırladı diyebilir miyiz?

"Tabii şimdi burada oturunca faydalı oldu diyebilirim. Ama o anda öyle düşünmüyorduk. Elenebilirdik de. 5. maçı kaybedebilirdik. Şu bir gerçek, bizim için ağır bir ders oldu. Çünkü hiçbir maçın bitmeden kazanılmayacağını öğrendik. Bu tip mağlubiyeti telafisi olmayan, yarı final ya da final maçında da yaşayabilirdik. En azından bunu anlamış olduk. Son saniyeye kadar basketbolda rahatlamaya yer yok"

'Çok sert bir maç bizi bekliyor'

2019'da finalde kaybettiğimiz CSKA, şimdi yarı finaldeki rakibiniz. Bir rövanş diyebilir miyiz?

"Medyatik olarak baktığınızda rövanş olarak gözüküyor. Ama tabii ki CSKA kadrosu değişti. Farklı oyuncular var. Bizim kadromuz aynı. Bir de şöyle bir fark var. 2019'da sonunculuktan finale yükselmiştik. Bizim için bir rüyaydı. İlk tecrübemizdi. Bu sezon ise farklı. İki yıldır sezona şampiyonluk iddiası ile başlıyoruz. Bu Final-Four'da şampiyon olmak için buradayız. Karşımızda son şampiyon var. Çok sert bir maç bizi bekliyor."

'Güç farkı yok, basketbol farkı var'

Mike James'li CSKA ile James'siz CSKA arasında nasıl farklar var?

"CSKA, James olmadan tamamen farklı bir takım. Clyburn ön plana çıkıyor. Hackett daha fazla sorumluluk alıyor. Farklı bir basketbol oynuyorlar. James varken, onun eline bakan bir CSKA vardı. Şimdi daha bir takım görüntüsü ve iyi savunma yapan bir CSKA var. Mike James büyük bir oyuncu. Tek başına maç alabilen bir oyuncu. Bence James'li ya da James'siz CSKA arasında güç farkı yok, basketbol farkı var"

'Alman yetkililer müsaade etmedi'

Euroleague'de Final-Four heyecanı bugün Almanya'nın Köln şehrinde başlayacak. CSKA Moskova'yla bugün finale kalma mücadelesi verecek Anadolu Efes'te coach Ergin Ataman dünkü basın toplantısında soruları yanıtlamadan önce tepkisini ortaya koyup, Almanya'nın vize politikasını eleştirdi... Ataman şunları söyledi: "Bu basın toplantısında resmi yayıncı şu anda burada değil. Alman yetkili makamları buraya gelmelerine izin vermedi. Köln ’de oyuncularımızın aileleri olmayacak, yönetim kurulu üyeleri olmayacak. Çünkü Almanya yetkili makamları buna müsaade etmedi. EuroLeague organizasyonuna çok büyük saygı gösteriyoruz ama çok zorlu bir sezon yaşadık. Herkes için çok zordu, herkes fedakarlıklarda bulundu sezon boyunca. Oyuncularımız Covid-19 ’a yakalandı. Biz buna rağmen basketbolseverlere güzel bir oyun sergilemeye çalıştık. Bizim beklentimiz en azından Final Four organizasyonunu seyircili şekilde oynamaktı. Dünyanın dört bir yanında taraftarlı maçlar oynanıyor. ”

Gökhan German