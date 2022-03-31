Ergin Ataman: Şampiyon yine biz olacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 33. haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk edecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

EuroLeague'de yeniden şampiyon olacaklarına ilişkin inancını dile getiren Ataman, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Alacağımız bir galibiyet ile play-off’u garantilemek istiyoruz. ALBA Berlin hücumda çok pas ile hareketli oynayan, Maodo Lo ile delici hücumlar yapan bir takım. 40 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan hem maçı kazanmak hem de play-off’lar öncesinde şampiyon takım karakterimizi yakalamak istiyoruz. Şampiyon yine biz olacağız..." dedi.