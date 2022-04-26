Ergin Ataman: Şampiyon biz olacağız

Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu konuk edecek olan Andolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre son üç yılda Avrupa basketboluna damga vurduklarını belirten Ergin Ataman, şampiyon olacaklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde

"Olimpia Milano takımında önemli eksikler olsa da, Ettore Messina bir basketbol dehası. Milano, Euroleague’in en az sayı yiyen takımı, mutlaka sert savunmalarını aşmak için doğru hücum seçimleri ile tempolu oynamalı ve İtalya’da yaptığımız savunmayı ve ribaunt kontrolünü sağlamalıyız. Son üç yılda Avrupa basketboluna damga vurduk. Bu salonda büyük bir sinerji yakaladık, hep birlikte başardık, yine başaracağız. Şampiyon biz olacağız! Kaldı 4!"

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