Ergin Ataman: Sahaya galibiyet için çıkacağız

Turkish Airlines Euroleague'in 24. hafta mücadelesinde 2 Şubat Çarşamba günü Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, savunma ribauntları, hücumda kontrollü oyun ve doğru şut seçimleri ile sahaya galibiyet için çıkacaklarını dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"CSKA Moskova’da Alexey Shved çok formda. Onun üzerinde baskı kurup, skorunu düşürmemiz gerekiyor. Ayrıca Will Clyburn’un birebir oyunları, Johannes Voigtmann’ın dış atışları ve Nikola Milutinov’un hücum ribauntlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Savunma ribauntları, hücumda kontrollü oyun ve doğru şut seçimleri ile sahaya galibiyet için çıkacağız."

Shane Larkin: "Bizi zorlu bir atmosfer bekliyor olacak"

Anadolu Efes'in başarılı basketbolcusu Shane Larkin ise karşılaşma ile ilgili şu açıklamlaarı yaptı: "CSKA Moskova, tecrübeye ve kazanma kültürüne sahip çok yetenekli bir takım. Her iki takım için de çok önemli bir maç, bu yüzden bizi zorlu bir atmosfer bekliyor olacak. Savunmada çok dikkatli olmamız, hücumda topu paylaşmamız ve ayrıntılara çok iyi odaklanmamız gerekiyor çünkü CSKA Moskova çok iyi yönetilen bir takım. Bunları yaparsak, zorlu bir galibiyeti elde etmek için iyi bir şansımız olduğuna inanıyorum."



