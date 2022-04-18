Ergin Ataman: Play-off’a galibiyet ile başlamak istiyoruz

Turkish Airlines Euroleague play-off birinci maçında yarın İtalyan temsilcisi Olimpia Milano ile deplasmanda karşılaşacak olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mücadele ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Play-off’a galibiyet ile başlamak istediklerini belirten Ergin Ataman, İtalyan ekibinin Ettore Messina ile çok disiplinli ve akıllı basketbol oynadığının altını çzidi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Play-off’a galibiyet ile başlamak istiyoruz. Milano takımı Ettore Messina ile çok disiplinli ve akıllı basketbol oynayan bir takım. İlk maçta az top kaybı yaparak, hücumda kendi tempomuzu yakalayıp, ribauntları da kontrol ederek galibiyete ulaşmaya çalışacağız."

"Maksimum efor sarf etmeliyiz"

Anadolu Efes'in tecrübeli basketbolcusu, Bryant Dunston ise karşılaşma ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Şimdi play-off zamanı. Yetenekli oyuncuları olan ve iyi yönetilen bir takıma karşı oynayacağız. Topu iyi paylaşmalı ve oyunun savunma yönünde maksimum efor sarf etmeliyiz. Eğer bunları istediğimiz şekilde uygularsak ve oyunun temposunu kontrol edersek, ilk maçtan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum."



