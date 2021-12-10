Ergin Ataman: Oynadığımız basketbol utanç vericiydi

Turkish Airlines Euroleague'in 14. haftasında Bayern Münih'e 83-71'lik skorla mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Bayern Münih'i tebrik eden Ergin Ataman, Alman ekibinin çok iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bayern Münih'i tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Özellikle uzunları çok iyi oynadı. Yüksek isabetle 46 sayı buldular. Rubit ve Thomas 36 sayı attı ki, biz uzunlarımızla buna yanıt veremedik. Sadece dördüncü çeyreğin başında Larkin ve Beaubois ile oyuna tutunduk. En skorer oyuncuları Hilliard yoktu, bu sebeple onun yokluğuna rağmen çok önemli bir galibiyet aldılar. Bizim içinse bu akşam oynadığımız basketbol utanç vericiydi."











