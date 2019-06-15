Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko'ya 82-73 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman, "Maçın başında Fenerbahçe Beko’nun agresif olacağını bekliyorduk ve öyle oldu. İlk çeyrekte 12 sayılık avantaj elde ettiler. Seride 2-1 önde olmamızın oyuncular üzerinde az da olsa rahatlığı oluyor. Fenerbahçe Beko, sahasında kaybetmemek için iyi başladı. İyi bir dönüş yapıp, ilk yarının sonlarına doğru maça ortak olduk. Maçın ikinci yarısı da aynı şekilde geçti. Bitime 1,5 dakika kala eşitliği yakaladık. Son bölümde Larkin’in hücumundan yararlanamadık. Melih Mahmutoğlu ise sayıya çevirdi. Onlar maçın son toplarında daha başarılı olup, kazandı. İki takımın oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Bir gün arayla müthiş mücadele var sahada. Avrupa liglerindeki en iyi final serisi oynanıyor." yorumunda bulundu.

Kenardan istedikleri katkıyı alamadıklarını aktaran Ataman, "Fenerbahçe Beko, kenardan gelen oyunculardan 21 sayı buldu. Biz ise 10 sayı ürettik. Fenerbahçe Beko’nun belki hep eksik olduklarını söylüyorlar ama kenarda çok tecrübeli oyuncuları var. Melih Mahmutoğlu, Sinan Güler, Ahmet Düverioğlu ve Ali Muhammed var. Onlar, bizim gençlerimize göre daha fazla katkı alıyorlar. Maçın son bölümünde Moerman ve Beaubois’in oyunda olmayışı bizi çok zorladı." şeklinde görüş belirtti.

Ataman, sosyal medya hesaplarını kapattığını belirterek, "Sosyal medyada Twitter ve Instagram hesaplarımı kapattım. Daha rahatım, kimse bana ulaşamıyor. Bundan sonra böyle olacak." diye konuştu.

Anadolu Efesli basketbolcu Vasilije Micic ise şunları kaydetti:

"Bu akşam Fenerbahçe Beko maçı bizden biraz daha fazla istedi. Maç boyunca yaptıkları hamlelere iyi karşılık verdik. Maçın sonunda bazı atışları kaçırdık. Bu akşam faul problemi sıkıntısı yaşadık. İki oyuncumuz beş faulle dışarıda kaldı. Bahanelere gerek yok. Önümüzdeki maça hazırlanacağız."