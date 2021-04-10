Ergin Ataman: Onlar kazanmak zorundaydı, motive olamadık

Ergin Ataman'ın değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bence bizim için daha az motivasyon ile basketbol oynamak gerçekten çok zor. Bunu takımda gördüğüm zaman daha az süre alan oyunculara şans vermeye çalıştım. Çünkü birçok güçlü takımla oynadık ve elbette iki takım arasında Milano‘nun saha avantajı için kazanmak zorunda olması gibi bir fark vardı. Gerçekten güçlü bir maç çıkardılar, gerçek basketbol oynadılar ama biz ilk çeyrekte çok yumuşak başladık. Tabii bugün çok zor olduğunu anlıyorum. 49 sayı attı ilk yarıda rakibimiz. Maçın kalanını da öyle oynadık. Motivasyonsuz, savunmasız oynadık. Keza hücumda organizasyonumuz da yoktu. Son üç ayda oynadığımız basketboldan tamamen farklı bir basketbol oynadık." (Eurohoops)







