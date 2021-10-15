Ergin Ataman: Oğlum Sarp, teknik ekibimizin bir parçası

Turkish Airlines EuroLeague'in 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes, İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Daha önce İtalya'da önemli başarılar elde eden Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.





11 yaşındaki oğlu Sarp'ın teknik kadronun bir üyesi olduğunu aktaran Ataman, "Teknik ekibimizin bir parçası. Soyunma odasının dinamiklerini iyi biliyor. Her sehayatte benimle birlikte. EuroLeague Koçlar Birliği, onu akademiye katılmak adına davet etti. Kurs süreci kısa bir süre sonra başlayacak. Milan maçı konusunda benim için de bir şeyler hazırladı" ifadelerini kullandı.

Yeni sezona yapılan kötü başlangıç ve Milan maçı hakkında da düşüncelerini paylaşan Ergin Ataman, "Geçen yılki zaferin ardından reset atmış değiliz. Hala çok güçlü hissediyoruz ama oyuna geri dönmemiz gerekiyor. Şu anda hazır değiliz. Milan, bu karşılaşmanın favorisi. Bir Final Four takımı konumundalar. Melli ile de kalite anlamında bir aşama kaydettiler" dedi.