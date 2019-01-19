Ergin Ataman: 'Net bir galibiyet aldık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 19. maç döneminde konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen’i 82-68 yenen Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, ilk yarıda oyunun kontrolünü ellerine alarak maçı kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, maça agresif başladıklarını belirterek, "Özellikle Douglas’a karşı agresif başlamak istedik. Maçın başında rakibimiz topu iyi çevirdi. Douglas iyi top kullanıyordu. Savunma ribauntlarında da iyiydik. Her geçen dakika tempoyu artırdık. Hücumda da agresif oynadık ve ilk yarı kontrolü elimize aldık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda farkı iyice açtıklarını ifade eden Ataman, "İkinci yarıda rakibimiz boyalı alanda sayılar buldu. Aslında bu devre de bizim için aynı oldu. Tüm oyuncularımız skor üretti. Yüzdelerimiz çok iyi değildi ama sonuçta kazandık. Net bir galibiyet aldık." diye konuştu.