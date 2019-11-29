Ergin Ataman: 'NBA şampiyonluğuna aday olabiliriz'

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında karşı karşıya geldiği Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti.

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarda takıma yönelik büyük övgülerde bulundu.

Genel takım performanslarıyla ilgili konuşan Ataman, "Bundan daha iyisi mümkün değil. Mükemmel oynadık. Bugün oynadığımız basketbolla NBA şampiyonluğuna aday olabiliriz. Savunmada, hücumda kusursuzduk. Larkin elbette mükemmel bir maç oynadı ama tüm oyuyncularım harika bir iş çıkardılar" dedi.

Son çeyrekte Larkin'i kısa süreliğine kenara almasına ilişkin yöneltilen soruyu da cevaplayan tecrübeli çalıştırıcı, "Bence Larkin, benim rekoru bilmediğimi düşünüyordu. Kenara aldığımda tamamen onu oturtacağımı düşündü. Aslında son anlarda çok fazla zorlandığını gördüm. Yorgundu ki sadece 30 saniye, 1 dakika dinlensin de maça dönsün istedim.en oyunu zorlama, sana gelmesini bekle ki eminim bu rekoru kıracaksın dedim. "Koç 4 dakika kaldı" dedi. Ben de 3 dakika da senin rekoru kırman için yeterli merak etme dedim" ifadelerini kullandı.