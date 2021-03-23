Ergin Ataman meydan okudu!

Avrupa Ligi organizasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, deneyimli antrenörü 1 maç ceza verildi. Cuma günü iç sahada oynanacak Panathinaikos maçında takımının başında antrenör Yakup Sekizkök yönetiminde sahaya çıkacak. Ceza sonrası Fanatik’e konuşan Ataman, ‘’EuroLeague tarihinde ilk kez bir antrenöre 1 maç ceza veriliyor. Benim bir yorumum yok. Bunun sorgulanmasını spor kamuoyuna bırakıyorum. Şampiyon olacağımıza inancım bugün daha çok arttı’’ dedi.