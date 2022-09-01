Ergin Ataman: Maçı kazanmayı hak etmedik

Türkiye, EuroBasket 2022'nin ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup etti. A Milli Takımımızın Başantrenörü Ergin Ataman, maçtan sonra yaptığı açıklamalarda Millilerimizin gösterdiği performansa tepkiliydi.





Özellikle uzunların performansına dikkat çeken ve kazanmayı hak etmediklerini belirten Ataman, "Bu akşamın tek olumlu tarafı, şans eseri sonunda maçı kazanmış olmamız. Felaket bir basketbol . Uzunlarımızın oynadığı basketbol, benim adıma utanç verici. Bu akşam; Dubljevic ve diğer uzunlar karşısında bizim uzunlarımızın gösterdiği performans felaket. Bu şekilde bir noktaya varamayacağımızı gördüm bu akşam ama şans eseri, tesadüf sonunda hakem çok kritik bir hücum faul çaldı. Çalmayabilirdi de... Bu şekilde maçı kazandık. Maçı hak etmedik. Bakacağız. Kadromuz bu, oyuncularımız bu. Çok kötü basketbol oynadık bu akşam. Tüm Türkiye'den özür diliyorum oynadığımız basketbol için. Ama turnuvaya galibiyetle başladık. Şimdi Bulgaristan maçına bakacağız. Ama dediğim gibi uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor" ifadelerini kullandı.