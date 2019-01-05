Ergin Ataman: 'Maça düşük tempoda başladık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde İstanbul BBSK'yi deplasmanda 93-80 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Ataman, "Son EuroLeague maçımızın üzerinden 48 saat geçmedi ve lig maçına çıktık. Yarın Litvanya’ya hareket edeceğiz. Elbette kafalar EuroLeague'de. Rakibimiz de son sıralarda olunca maça düşük tempoda başladık." şeklinde konuştu.

Simon’un son anlarda iyi oynadığını anlatan Ataman, "Üçüncü çeyrekte bir ara 11 sayı geriye düştük. Daha sonra maçı kaybetme noktasına geldiğimizi anladığımız anda savunma tempomuzu artırdık. Hücumda da Simon’u iyi kullandık. Dış atışlarda etkili oldu. Maçı da net bir skorla kazandık." değerlendirmesinde bulundu.