Ergin Ataman: Liglerin tescili sportif ruha aykırı!

ING Basketboıl Ligi takımlarından Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, corona virüs salgını nedeniyle basketbolda yaşanan gündemi değerlendirdi. Liglerin tescil edilmesinin sportif ruha aykırı olacağını belirten Ataman, sporcularıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

EuroLeague'de, mayıs ayının sonuna doğru karar verilmesi konusunda uzlaşma oldu.

Bu durumdayken liglerin tescil edilmesinin sportif ruha aykırı olduğunu düşünüyorum. Diyelim ki lig tescil edildi ve biz şampiyon ilan edildik. Bunun hiçbir espirisi yok. Finali oynamadığınız sürece, o heyecanı tatmadığınız sürece veya kaybettiğiniz için üzülmediğiniz sürece bunun bir anlamı yok. Maçların bir şekilde tamamlanması ve şampiyonun final maçı sonucunda ortaya çıkması hepimizin temennisi...

"EUROLEAGUE ERTELENDİ AMA..."

Biz Valencia maçının oynanacağı akşam, öğlen saatlerinde kulüpten haber geldi. EuroLeague'in karar aldığını ve erteleneceği söylendi. Ben de kampı iptal edip, tüm takımı eve yolladım. Haber gelinceye kadar evden çıkmamaları gerektiğini söyledim.

EuroLeague ertelendi ama Türkiye ligi ertelenemedi. Uçağı tercih etmek yerine otobüsle Ankara'ya maça gittik. Seyircisiz bir ortamda Türk Telekom maçını oynadık. Kötü bir maçtı, kötü bir ortamdı. O dönemde de erteleme maçımız vardı, salı akşamı da o maçı oynadık. Çarşamba günü maçlar ertelendi, Türkiye'de işin ciddiyeti anlanmaya başlandı. Oyunculara antrenmanları iptal ettiğimizi söyledik ve evden antrenman yaptırdık.

EuroLeague, başlangıcı mayıs ortası veya haziran başı olarak düşündüğünü söyledi. Ancak, iptalin şu ana kadar söz konusu olmadığını iletti. Bu hastalık geçer de yeniden başlarsa, bu başlangıç tarihi 1 ay önce bildirilecek.

"OYUNCULARIMIZ GİTTİ"

Oyuncularımıza izin verdik. Yabancı oyuncuların yarısı gitti, yarısı kaldı. Ümit ediyoruz ki, 1-1.5 ay sonra hayat normale döner.

EuroLeague antrenörlerinin dahil olduğu bir grubumuz var, orada tartışıyoruz. Kontratlardan ziyade, EuroLeague oynanırsa sonuçları nasıl olur, oynanmazsa kayıpları nasıl olur, bunları düşünüyoruz.

Beraber konsol oyunu oynarken aynı takımda olduğumuzda ben takımın zayıf elemanı oluyorum, Sarp da o takımın Larkin'i oluyor. Bütün golleri o atıyor.