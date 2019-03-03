Ergin Ataman: Liderlik yarışımız ligin sonuna kadar devam edecek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko’yu 67-65 mağlup eden Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:

"Müthiş bir mücadele ortaya koydu oyuncularımız. Maç içinde 25 dakika yani üçüncü çeyreğin ortasına kadar Fenerbahçe ile başa baş bir mücadele oynadık, ki bugün az oyuncu ile oynamak zorunda kaldık. Doğuş’un ciddi bir sakatlığı var, Buğrahan da beşinci dakikada kasığından sakatlanınca onu da kullanamadık. Sonrasında yorgunluk belirtileri ortaya çıktı. Fenerbahçe gerçekten çok iyi oynuyor. Savunmayı yapıyorsunuz, yapıyorsunuz Datome ile zor atışları buluyorlar, Dixon skor buluyor. Bir noktadan sonra sizi geçebiliyorlar. Nitekim de geçtiler, biz 10 sayı geriye düşünce maç bitti denirken, bu sezon ilk kez Sertaç, Dunston ve Moerman ile birlikte alan savunmasına geçtik. Fenerbahçe burada duraksadı, alıştıkları düzenden çıktılar. Hücumda bir türlü rakibimizin adam değişmeli savunmasını cezalandıramıyorduk. Farklı hücum sistemi ile maça ortak olduk. Geriden gelmenin vermiş olduğu tempo ile Larkin’i de oyuna alarak maçı kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Şimdi iki takım aynı puana geldi. Ligin sonuna kadar Fenerbahçe ile liderlik yarışımız devam edecek.”

Lacivert-Beyazlı ekibin oyuncusu James Anderson ise toplantıda şöyle konuştu: “Çok zorlu bir mücadele oldu. İki takım da gücünü ortaya koydu ama sonunda kazanan biz olduk.”