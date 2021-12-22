Ergin Ataman: Kolay bir galibiyet alacağımızı düşündüm

Turkish Airlines EuroLeague’in 17. Haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 84-83 mağlup eden Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Ergin Ataman, oyuna çok iyi başladıklarını ancak ikinci çeyrekte rotasyona başladıklarında oyunun kontrolünü kaybettiklerini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oyuna çok iyi başladık. Dürüst olmak gerekirse ilk çeyrekten sonra bu akşam kendi basketbolumuzu oynayacağımıza ve kolay bir galibiyet alacağımızı düşündüm. Ama basketbol ilginç bir spor . İkinci çeyrekte rotasyona başladığımızda, ki Micic, Simon ve Bryant gibi deneyimli oyuncuları kullandık, buna rağmen oyunun kontrolünü kaybettik. Kızılyıldız MTS de çok iyi oynadı. Euroleague’de belki de en iyi savunma yapan takım olduklarını biliyorduk ama hücumda da çok iyi oynadılar. Özellikle Kalinic harika bir maç çıkarttı. Nate Wolters ve Ivanoviç çok kritik üçlükler buldular. Genç oyuncuları da çok iyi oynadı. Bu akşam kazanmayı hak etmişlerdi ama son iki dakikada Micic’in gayreti ve Kalinic’in kaçan faulleri sayesinde, şansımızın da yardımıyla maçı kazandık."











