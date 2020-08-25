Geçtiğimiz sezonu ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague’de lider götürürken salgın nedeniyle sezonu erken kapatan Anadolu Efes‘in coachu Ergin Ataman, Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Ataman, EuroLeague ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) beyaz sezon kararından Obradovic‘in gidişi ve İgor Kokoskov’un gelişine birçok farklı konuda açıklamalarda bulundu. Şimdi söz efsane antrenörde: “2019’daki EuroLeague finalinden sonra geçtiğimiz sezon müthiş bir performans gösterdik. Bizim beklentimiz, Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi, NBA’de olduğu gibi, futboldaki Avrupa liglerinde ve basketbolda olduğu gibi EuroLeague’in de tamamlanması yönündeydi.”

‘Avrupa’da kulüp tecrübesi yok’

“Son 5-6 aydır üst düzeyde basketbol konuşulmuyor. Hele Türkiye’de hiç konuşulmuyor. Türkiye’de niye oynanmadığının hiçbir açıklaması yok. Takımda Bazı değişiklikler yapabilirdik ama yarım bıraktığımız bir hikaye var. O zaman bu hikayenin kahramanları, bu sezonun da kahramanları olsun istedik. Obradovic 5 yılda Türk basketbolunda başarı anlamında, özellikle Fenerbahçe’yi çok büyük başarıya taşıdı. Igor Kokoskov ile ilgili olarak ise Avrupa’da kulüpler düzeyinde bir tecrübesi yok, bunu göreceğiz. Obradovic gibi büyük bir efsanenin arkasından siz Phil Jackson (NBA’in efsane coachlarından) da olsanız işiniz kolay değil.”

Ata Selçuk-Serhan Türk (DHA)