Ergin Ataman: Kobe Bryant, neredeyse Beşiktaş’a geliyordu

Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, henüz 41 yaşındayken helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant’ın NBA’deki lokavt döneminde Beşiktaş ile her konuda anlaştığını, Türkiye’de forma giymeyi istediğini ancak sponsorlardan dolayı bu transferin gerçekleşmediğini söyledi. Ataman ayrıca, ABD’li yıldızın ve 13 yaşındaki kızının ölümünün çok acı olduğunu ve bu kaybı kelimelerle anlatmanın çok zor olduğunu ifade etti.

‘Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane’

Geçen pazar günü yaşanan helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte hayata gözlerini yuman Kobe Bryant’ın ölümünün çok acı olduğunu dile getiren Ergin Ataman, “Tabii ki tüm dünya sporu için çok trajik bir son oldu Kobe Bryant efsanesinin bu şekilde son bulması. Dünyadaki yankılarına baktığımızda, oynarken nasıl büyük bir efsaneyse, vefat ettiği zaman da nasıl insanlar tarafından sevildiği ve nasıl bir efsane olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hepimiz için büyük bir şok. Hiç beklenmedik bir şekilde, kızını antrenmana götürürken, bir helikopter kazasında vefat etmiş olması çok acı. Kobe, müthiş bir basketbolcuydu. Ben basketbolla ilgilenmeye başladığım günden itibaren izlemekten keyif aldığım, herkesin izlemekten keyif aldığı, sporsever birçok insanın sabaha karşı uyanıp, Kobe Bryant’ın maçlarını izlediği bir oyuncu. Sadece basketbolcu olarak değil, bence dünya spor tarihinin, rahmetli birçok oyuncu var, Pele gibi, Cruyff gibi, müthiş bir efsane Bryant”.

Hem yıldız hem çalışkan hem mütevazı...

“Sadece basketbolculuğundan değil, çok iyi bir sporcu olması, çalışmayı çok sevmesi. THY reklam filmi için geldiğinde Türkiye’ye, en star olduğu zamanda bile, ’Antrenman yapmak istiyorum ben’ deyip, bizim kulübümüzün ona kapılarını açması ve gelip 2-3 saat tempolu antrenman yapması... Antrenman bittikten sonra onu izleyen altyapı oyuncularıyla maç yapması ve hareketlerini göstermesi. Bu denli efsane bir oyuncunun bu denli çalışkan ve mütevazı olması gerçekten takdire şayan. Kobe Bryant’ı hiç kavga ederken, tartışırken göremiyorsunuz. Hep gülerken görüyorsunuz. Sahada hep eğlenerek oynayan bir insan. Basketbolu bıraktıktan sonra maça gidiyor, LeBron James ile şakalaşıyor, taraftar ile şakalaşıyor. Kızının maçlarına gidip, küçük çocuklara taktik veriyor. Gerçekten çok mükemmel bir insan. Bu kadar genç bir yaşta, 41 yaşında vefat etti. Kızı 13 yaşında. Kelimelerle anlatmak çok zor.”

‘Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakmıştı’

Kobe Bryant’ın NBA’deki lokavt döneminde Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığını ancak transferin ufak detaylardan dolayı olmadığını kaydeden deneyimli başantrenör, şunları söyledi: “Ben kendisiyle hiç tanışmadım fakat şunu hatırlıyorum; Beşiktaş dönemimde NBA’de lokavt olmuştu. Biz Deron Williams’ı transfer etmiştik. Sonrasında Kobe Bryant ile temasa geçmiştik, menajeriyle görüşmüştük. Kobe gelip Beşiktaş’ta oynamaya çok sıcak bakıyordu. Bu o dönemde çok yankı bulmuştu. New York Times’in başyazarı beni aramıştı, ’Şaka mı yapıyorsunuz, bu gerçek mi? Kobe Bryant, Beşiktaş’ta mı oynayacak?’ dediğinde, ’Evet biz teklif ettik’ dedim.”

‘Sponsorlardan dolayı olmadı’

“O dönemde kulüp başkanımız Sayın Yıldırım Demirören ve şube sorumlumuz Şeref Yalçın, Los Angeles’a gittiler. Bizzat görüşme yaptılar. Aslında her şey de hazırdı, Kobe neredeyse gelip Beşiktaş’ta oynayacaktı. Ama onun sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili sıkıntılar çıktı. O gelip Türkiye’de oynamak istiyordu. Lokavtta yatmak yerine, o oynamak istiyordu. 3 gün Kobe’yle ve menajeriyle görüşme yaptılar Yıldırım Demirören ve Şeref Yalçın, Kobe ile her konuda anlaşmıştı. Ama sponsorluklardan dolayı olmadı. Bu da böyle anımsadığım bir anı. Allah rahmet eylesin, söyleyecek daha fazla bir şey bulamıyorum.”

‘Cumhurbaşkanı’nın taziye mesajını görünce duygulandım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kobe Bryant’ın vefatı üzerine taziye mesajı paylaşmasına değinen Ergin Ataman, “Dün sosyal medyayı biraz karıştırırken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Kobe Bryant için attığı taziye mesajını gördüm ve inanın duygulandım. Bu çok önemli bir şey. Diğer ülkelerin çoğundan ben böyle bir şey görmedim. Trump bile olay olduktan 2 saat sonra devreye girdi. Hatta başka konuyla ilgili bir tweet atmıştı ve altına tepkiler geldi, ’Kobe Bryant öldü, sen nasıl kendinle ilgili bir tweet atıyorsun’ diye. Baktım ondan bir saat sonra taziye mesajı paylaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın dünya sporunu bu kadar yakından takip etmesi ve böylesine önemli ve insani bir olayda devlet başkanı olarak bu mesajı paylaşması benim için çok önemli. Eminim ki dünya kamuoyu için de çok önemli. Aynı hassasiyeti, 1-1.5 ay önce Shane Larkin’in Türk Milli Takımı’nda oynaması için gösterdi. İnşallah hayırlısı olur” açıklamasını yaptı.