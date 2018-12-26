Ergin Ataman: Kendimize güveniyoruz

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barcelona Lassa deplasmanından galibiyet çıkarmak istediklerini belirtti.

Barcelona Lassa deplasmanında Avrupa Ligi’nde ilk yarının son maçına çıkacaklarını ifade eden Ataman, "Rakibimiz, son iki maçında değişik bir grafik çizdi. Evlerinde Olympiakos’a kaybettiler, sonra da Baskonia’yı deplasmanda mağlup ettiler. Barcelona, kadrosu çok zengin bir takım. Özellikle oyun kurucu pozisyonunda Heurtel ve Pangos, oyuna tesir eden oyuncular. Kuric, skorer bir isim. Pota altında da Singleton ve Tomic gibi çok tecrübeli oyuncuları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve bu deplasmandan galibiyet çıkarmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA