Ergin Ataman: Kendi basketbolumuzu oynayamadık

Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 80-79 mağlup oldu. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in akıllı savunması sonucunda kendi basketbollarını oynayamadıklarını belirten Ataman, "Öncelikle Bayern Münih’i tebrik ederim. Bizim normal oyunumuzu durdurdular. İlk defa 15 top kaybı yaptık ki bence maçın kilidi buydu. Değişmeli savunma karşısında çok fazla hata yaptık, topu içeriye indirmek konusunda başarılı olamadık. Son çeyrekte maçı kontrol etme şansımız da geldi ama bu çeyrekte topu içeri indirmeye çalışırken çok fazla hata yaptık. Top kayıpları yaptık, Bryant Dunston birçok topu kaçırdı ve Bayern Münih de bu hataları iyi kullandı. Özellikle üçüncü çeyreğin sonunda iyi hücum ettiler. Onlar için iyi bir maçtı. Biz bu akşam kendi basketbolumuzu oynayamadık. Bunun sebebi de, Bayern Münih’in çok akıllı ve iyi bir savunma yapmış olması" ifadelerini kullandı.