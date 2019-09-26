Ergin Ataman: 'Kazanmak için mücadele edeceğiz'

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Cumhurbaşkanlığı Kupası için Gaziantep'te sezonun ilk resmi maçını oynayacağız. Gaziantepli basketbolseverlere güzel bir basketbol izletip, kupayı kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Ataman daha önceki açıklamalarında da, "İnşallah Cumhurbaşkanımız, Gaziantep’te bizimle birlikte olur ve kupayı kim kazanırsa kendisinin elinden alır. İsmi çok önemli bir kupa ama maalesef oynanış zamanı ve bugüne kadar hiçbir Cumhurbaşkanımızın bu kupaya teşrif etmemesi, kupanın değerini biraz düşürüyor" yorumunu yapmıştı.