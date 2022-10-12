Ergin Ataman: Kazanmak için kontrollü hücum etmemiz gerekiyor

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Fransa deplasmanında Monaco ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.





Tempolu oynayan bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Ataman, "Çok zor bir maç olacak. AS Monaco’nın Mike James, Elie Okobo, Jordan Loyd ve Alpha Diallo gibi hücum gücü çok yüksek dış oyuncuları var. Çok tempolu oynuyorlar, kazanmak için kontrollü hücum etmemiz ve pota altını iyi kullanmamız gerekiyor" dedi.