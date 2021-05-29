Ergin Ataman: 'Kazandık ama aynı hataları yaptık'

Anadolu Efes, Euroleaugue Play-Off'ta Real Madrid karşısında yapılan hatanın aynısını Final-Four ilk maçı CSKA Moskova karşısında da yaptı. Play-Off'ta zerinin uzamasındaki en büyük neden, son çeyrekte oyunu bırakmaktı. İşte aynı senaryo burada da yaşandı. Coach Ergin Ataman, Almanya'ya gelirken, bu hatalardan ders aldıklarını belirtmişti ancak uygulamada pek de sahaya yansımadı. Coach Ataman da CSKA galabiyeti sonrası öncelikle buna değinerek şunları söyledi:

'Son çeyrekte yine durduk'

"Hiç mutlu değilim çünkü aynı hataları yaptık. 3 çeyrek muhteşem basketbol oynadık. Ama son çeyrekte yine durduk, inanılmaz hatalar yaptık. Will Clyburn ’ü durduramadık ve müthiş oynadı. Ona çok fazla bire bir şansı verdik. Son çeyrekte set oynamayı bırakıp Clyburn ’ün bire birine yöneldiler. Biz de onu durduramadık. Hücumda da çok korkunç hatalar yaptık. Maçın sonunda da ucu ucuna ve şansla kazandık. Çok daha kolay kazanmayı hak ettik ama sonuçta finaldeyiz. Zor kazandık ve şanslıydık. Bu hataların mental olduğuna inanıyorum. Hücumda Micic beşledikten sonra oynamayı bıraktık. Finali oynayacağız, umarım bu hataları orada yapmayız