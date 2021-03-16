Ergin Ataman: Kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 23. maç döneminin ertelenen karşılaşmasında bu akşam İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi temsilcimiz Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.

Kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getiren Ataman, "Maccabi Playtika Tel Aviv hücum gücü çok yüksek olan ve tempolu oynayan bir takım. Scottie Wilbekin, Tyler Dorsey ve Elijah Bryant, hem skor hem de çok sayıda pozisyon üretiyor. Othello Hunter ve Ante Zizic gibi atletik ve tecrübeli uzunları var, Dragan Bender ve Angelo Caloiaro da dış şut tehdidi olan ve alan açan uzunlar. Kazanmak için mutlaka iyi savunma yapmalıyız ve kontrollü hücum etmeliyiz. Fikstür açısından bu kadar yoğun olduğumuz ve Cuma günü Münih’te oynayacağımız çok önemli Bayern Münih maçı öncesinde bu zor erteleme maçının bu tarihte Tel Aviv’e konulması fiziksel olarak bizi dezavantajlı kılsa da mutlaka kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.