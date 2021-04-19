Ergin Ataman: Kazanarak başlamalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off ilk maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Kazanarak başlamaları gerektiğini belirten Ataman, "Play-Off’ta her maçı ayrı değerlendirip, ilk maçta kendi stratejimizi ve oyun felsefemizi Real Madrid’e kabul ettirmemiz gerekiyor. Real Madrid’de Walter Tavares pota altında büyük güç. Usman Garuba’nın yükselen bir performansı var ve Trey Thompkins hem içeriden hem dış şutta etkili. Dış oyuncularının tamamının oyun görüşü çok iyi. İkili oyunları iyi oynuyorlar ve perdeleme çıkışı dış atışları çok etkili. Maçı kazanmamız için tabi ki hücum bizim için önemli ama mutlaka iyi savunma yapıp, hızlı hücuma çıkabilmeliyiz. Zorlu bir seri olacak. Kazanarak başlamalıyız" dedi.