Ergin Ataman: Kazanan oyunu sahaya yansıtmalıyız

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sekizinci hafta maçında Rus ekibi Zenit St Petersburg'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.





Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Ataman, "Guardlarımızın sakatlık sonrası rotasyona dahil olması sistemin işlemesi açısından pozitif yönde etki yarattı. Zenit St Petersburg tecrübeli ve iyi basketbol oynayan bir takım. Çıkışımızı devam ettirmek için çok iyi mücadele etmeli ve artık tam kapasite olacak tribünlerdeki seyircimizle bütünleşip keyif alan, keyif veren ve kazanan oyunu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.



