Ergin Ataman: 'Kazanacağız!' dedik, aldık bu kupayı!

Euroleague şampiyonluğunu getiren Barcelona maçının ardından konuşan Ergin Ataman, sözlerine Türkçe devam edeceğini belirtti ve şunları söyledi: "Sözümüzde durduk, tüm Türkiye bizi seyrediyor biliyoruz. Türk halkına, şehitlerimize, herkese armağan olsun! 'Kazanacağız!' dedik, aldık bu kupayı!"

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"Bizim hedefimiz, Final-Four değil, final değil şampiyonluktu"

Ergin Ataman maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a bir kez daha açıklamalarda bulundu. Ataman, "Sezon başında ve bütün bir yıl boyunca şunu konuştuk; bizim hedefimiz, Final-Four değil, final değil şampiyonluktu. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye'de binlerce insan bunu bekliyordu. Sayın spor bakanımızın devreye girmesi ve beIN Sports'un anlaşması ile bu maçı şifresiz olarak herkese seyrettirdik. Türkiye'de binlerce insan bunu bekliyordu"



