Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 24. maç döneminde Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Play-Off'lara iyi bir sıradan girmek adına bu tip maçlarda en üst seviyede mücadele etmeleri gerektiğini belirten Ataman, "FC Barcelona, Nick Calathes’in organizasyonu, Cory Higgins ve Nikola Mirotic gibi yıldız oyuncuların skorer oyunu ile birlikte sert savunma yapan ve tempolu oynayan bir takım. Az top kaybı yapmalıyız. Hücum organizasyonlarında sabırlı ve doğru şut seçimleriyle kontrollü oynayıp, savunmada pota altını iyi korumamız gerekiyor. EuroLeague’de normal sezonun son bölümünde büyük maçlardan galibiyet çıkartıp, Play-Off’lara iyi bir sıradan girmek için en üst seviyede mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.