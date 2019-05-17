Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak olan Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, takımını EuroLeague’de şampiyonluğa taşıması halinde meslektaşları Dusan Ivkovic ve David Blatt ile aynı unvanı paylaşacak.

Ataman, Ivkovic ve Blatt’ın ardından hem EuroLeague'i hem de EuroCup'ı kazanan üçüncü antrenör olacak.

Blatt, İsrail ekibi Maccabi FOX’a 2014’te EuroLeague'i, Darüşşafaka’ya da 2018 de EuroCup'ı kazandırmıştı.

Ivkovic ise Yunan ekibi Olympiacos ile 1997 ve 2012’de EuroLeague, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova ile de 2006’da EuroCup şampiyonluğu yaşamıştı.

Ataman, 2016’da Galatasaray’la EuroCup zaferi elde etmeişti.